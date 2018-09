Galerii: sajandi teatrisari jõudis lõpule ja algas festival Draama

Margus Kasterpalu, Aivar Mäe ja Jaanus Rohumaa rääkisid Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhusest teatrisarjast «Sajandi lugu», mille iga lavastus valmis kahe teatri koostöös ja mille uute lavastuste lisandumine on jõudnud lõpule. Aivar Mäe andmeil on sarja lavastusi vaadanud praeguseks juba 20 000 inimest. Jaanus Rohumaa andis teatrite esindajaile üle «Sajandi loo» tänukirjad.

Ja see ei olnud veel kõik. Piduliku koosviibimise lõpetuseks avati kaks näitust: Vanemuise väikese maja esimesel korrusel on väljapaneku keskmes teatrite tehnilised töötajad, teisel korrusel on aga Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide visuaaltehnoloogia tudengite näitus.