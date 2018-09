Teise kiirsöögikoha 12 Tooli vastas oleva väikse vana maja, kõrvalhoonete ja suure aiaga Võru 148 kinnistu ostis AS Eviko eraomanikult eelmisel aastal. Eile hommikul olid majakese luhvtaknad lahti, muid elumärke seal ei paistnud. «Ametlikult peaks maja tühi olema,» ütles Eviko juhataja Kaimo Sepp. «Vahepeal hõivasid maja küll skvotterid, nad elasid seal ilma vee ja elektrita. Oleme neile öelnud, et tuleb välja minna, ja loodetavasti on nad seda juba teinud.»