Põllumehed võivad sel aastal rekordsaagist üksnes und näha

«Põllumeeste suuraktsionär oli sel korral armuline ainult üksikutes kohtades,» märkis Vara piirkonna põllumees Madis Avi. Suuraktsionäriks nimetas Avi ilmataati, kes jagas vajalikul ajal vihma väga vähestesse Eestimaa paikadesse. Avi põllumajandusettevõttes, Kaarli tulundusühistus on viljakoristusaeg läbi ning ettevõtte juht nentis, et saak on mullusega võrreldes pea poole väiksem. Samas teadis ta rääkida, et Peipsi järve lõunapoolses otsas tuli vajalikul hetkel siiski paar head vihmasahmakat.

Avi selgitas, et tema põldudel on eelmise aastaga võrreldes kõikide põllukultuuride saagikus vähenenud. Ainuke erand on uba, kuid põhjust selle teadmise üle rõõmustada siiski pole. «Eelmisel aastal ei saanud me uba põllult üldse kätte, sel aastal kuivas see seal lihtsalt ära,» rääkis Madis Avi tänavusest saagist.