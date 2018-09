Tänavaküsitlus. Mida mäletate enda esimesest koolipäevast?

FOTO: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Silja Segal, treener

Ma mäletan väga hästi seda mõtet, et issand ma olengi nüüd koolis. See tundus nii uskumatu, et kas see ongi kool, millest teised rääkisid.

FOTO: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Katrin Lendok, õppekorralduse spetsialist

Mäletan hästi, et istusin esimeses pingireas, sest mu ema oli õpetaja. Ta õpetas küll vanemaid klasse, aga ma valisin ette pinki endale koha. Ma mäletan seda ka, et Ülle oli minu esimene pinginaaber, ei teagi, mida ta praegu teeb. Kõige paremini jäigi just see pink esimesest koolipäevast meelde.

FOTO: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Uve Valkenkrau, ettevõtja

Ma mäletan esimest koolipäeva väga ähmaselt. Meeles on see ülejäänud ajastu. Rublaaeg ja muu. Eks sai ilmselt kooki ka söödud.

FOTO: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Gustav Urbas, autotöökoja meister

Mäletan kõige paremini üht poissi, kellest sai minu pinginaaber. Me istusime koos ainult aasta, siis ma vahetasin kooli. Muud ei mäletagi sellest päevast.

FOTO: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Piret Ehrenpreis, kommunikatsioonispetsialist

Esimene koolipäev oli minu jaoks suur segadus. Väike koolimaja tundus minu jaoks toona nii suurena ja ma suutsin seal korralikult ära eksida. Eks turvalisest keskkonnast olla järsku võõras kohas suure rahvasumma sees ehmatas pisut ära.

TRT02:T FOTO: SILLE ANNUK / PM/SCANPIX BALTICS

Sirli Siret Sepping, õpilane