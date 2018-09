Kristiina Ojala: tahaks õhata: oh, kui kaunis (aga hoopis piinlik on)

Olen Tartu kesklinnas töötanud üle kahekümne aasta ja seetõttu on olnud õnn näha südalinna arengut pika aja jooksul. Üheksakümnendate vaesust, nullindate ärkamist, kui järjest maju renoveeriti ja need särama hakkasid. Seda, kuidas nõukogude ajast jäänud poed üksteise järel kinni pandi ja asemele tekkisid söögikohad. Ma tean, kuidas on sündinud suudlevate tudengite purskkaev, korda saanud Rüütli tänav ja kunagi nii muhklik Raekoja plats. Ja muidugi ma tean, kui kihvtid on Emajõe promenaad, minu viimse aja vaieldamatu lemmik Kaarsild ja linnapilti rikastavad uued skulptuurid. Ning kui võrratu ja valgusküllane on jõuluaegne kesklinn särava raeplatsi, ülikooli tuledes peahoone ja salapäraste parkidega. Võiks jätkata. Ja mul on kahju kaaslinlastest, kes kesklinna satuvad harva ja sellest toredusest osa ei saa.