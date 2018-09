Tasuta bussisõidu uus häda: kõik ei pruugi peale mahtuda

Eelmisel nädalal andis mitu inimest Tartu Postimehele teada juhtumitest, kus bussid on olnud inimestest sedavõrd pungil, et bussijuht on pidanud südame kõvaks tegema ja üleliigsed reisijad peatusesse maha jätma. Iseenesestki mõista valmistab selline asi mahajääjatele suurt meelehärmi ning paar kurtjat on seetõttu leidnud, et kui lähiajal midagi ette ei võeta, hakkavad inimesed tasuta ühistransporti sootuks vihkama.