Tõuloomade sügisnäitusel uudistati loomaaretajate tööd ning avati Eesti toidu kuu

Sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid turundus- ja kommunikatsioonijuht Evelin Anja rääkis, et tõulooma sügisnäitusel esitletakse loomaaretajate pikaajalise töö vilju, tutvustatakse loomakasvatajaid ja väärtustatakse nende tööd. Kohale tuuakse loomatõugude parimad esindajad. «Paljude linnainimeste jaoks on põllumajandusmuuseum ja taolised üritused üks väheseid kohti, kus loomi vaadata ja maaeluga tutvuda,» ütles Anja. Ta kinnitas, et loomade eksponeerimisel on tagatud loomade heaolu, kaasas on nende endi loomakasvatajad.