Teatrifestivalil annavad tooni aastapäevalavastused

Laupäeval tiirutas Tartus valge kaubik, mis on kirevaks tehtud Tartu Uue Teatri (TUT) kirjade ja piltidega, et vedada täna algava festivali etenduspaikade juurde punaste istmeridade juppe. Istmeile on värvitud tähed A, D, M ja R, mis moodustavad Eesti teatri festivali nime Draama. Ja ühtlasi sõidutas kaubik laiali legendaarsete teatriheeroste Kaarel Irdi ja Voldemar Panso pildid.