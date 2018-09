Galerii: Ihaste ratsakeskus avas huvilistele talliuksed

Ihaste ratsakeskuse treener Siim Nõmmoja rääkis, et nad soovisid inimestele hobuseid lähemalt tutvustada. «Minu arvates on hobust liiga vähe linnapildis näha, ometi oleme me kõik, ka tallinlased, maainimeste järeltulijad. Paar põlvkonda tagasi oli hobune igapäevane kaaslane,» ütles Nõmmoja.

Tatjana Zjatjuk tuli avatud talliuste päevale enda poja tõttu. «Talle meeldivad hobused, ta tahaks nendega täna ratsutada ka, aga kuna järjekord on väga pikk, siis jalutame ja vaatame seni teisi hobuseid,» rääkis Zjatjuk. Ta sõnas, et lastele pole tänapäeval keeruline maaelu tutvustada. «Lapse vanavanemad elavad maal, seega näeb ta seal küll maaelu. Lisaks on poja onul hobune, kellel me vahepeal külas käime,» lisas ta.

Ihaste tallides on tänaseks tehtud poolteist aastat tööd, et kaks talli renoveerida ning tervet ratsakeskuse ala remontida. «Ega see lihtne pole olnud, aga me kõik pingutame. Varem olid tallid ja maneežid ikka väga kehvas seisus,» lausus Nõmmoja.

Kõva töö käib ka selle nimel, et panna sügisel tööle Nõmmoja väitel uuel tasemel ratsakool. «Meil on omad õppekavad ja erinevate tasemete grupid. Tahaks, et tulevikus oleks see väga hea tasemega ratsakool, mis valmistab noored ette saavutusspordi jaoks,» jagas Nõmmoja Ihaste ratsakeskuse plaane.

Lisaks ratsakooli arendamisele nähakse Ihastes vaeva, et pakkuda võimalikult häid tingimusi rendihobuste hoidmiseks. «Meil juba on siin hobuseid, kes pole meie,» ütles Nõmmoja ja selgitas, et ratsakeskus hoolitseb hobuste eest ning omanikud käivad loomadega sõitmas.