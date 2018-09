Galerii: Ülenurmes alustas tarkusepäeval kooliteed üle saja õpilase

Lisaks õpilastele on koolis ka uus klassiõpetaja Agnes-Vanessa Uusimaa. «See on minu esimene esimene klass,» ütles Uusimaa, kes lootis, et kooliaasta tuleb töökas ja tegus.

«Ma usun, et koostöö lastevanematega sujub hästi ja saangi siia püsivalt õpetama jääda,» sõnas Uusimaa ja selgitas, et ta on ka ise veel sel sügisel õpilase rollis. «Õpin viimast aastat klassiõpetaja erialal,» rääkis Uusimaa. Ta tõdes, et tal on mõned kartused uues rollis, kuid usub, et on enda hirmudest üle ning saab talle usaldatud rolliga kenasti hakkama.

Ühtsustunne ei kao

Merlin Ponna, 11. klassi klassijuhataja ning draama- ja teatriõpetuse õpetaja sõnas, et kui mullu oli sügisel koolis õpilasi 910, siis tänavu on see arv tõusnud 1010 õpilaseni. «Meil on siin küll palju koolilapsi, aga ometi on säilinud Ülenurme ühtsus,» märkis ta.

«Kuulsin täna, kuidas üks lapsevanem lapsega rääkis. Ema küsis lapse käest, et mis talle kõige rohkem meeldib, laps vastas, et talle väga meeldib, kuidas klassijuhataja neid hommikul ootab ja kallistab,» rääkis Ponna. Ta lisas, et ka vilistlased tulevad kaugelt, vahel isegi teiselt mandrilt külla.

Vastu ei tohi võidelda

Ponna on ise Ülenurmes õppinud ning märganud sel põhjusel hästi ka erinevusi praeguste ja näiteks sajandivahetusel Ülenurmes õppinud noorte vahel. Ta tõi välja, et õpilaste tähelepanu on nutiseadmete tõttu raskem saada. «Aga nutiseadmetega ei tohi võidelda, need peab enda kasuks pöörama,» ütles Ponna ja selgitas, et Ülenurmes kasutatakse nutitahvleid ja -seadmeid üsna aktiivselt õppetöös.