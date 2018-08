Annelinna maja otsaseinale maandus hiigelmesilane

Annelinna ühe viiekorruselise maja otsaseinale on selle nädala algul maandunud tohutu suur mesilane. See on SprayPrinteri kõige värskem seinamaaling Tartus, nagu rääkis Sõpruse pst 3 korteriühistu juhatuse liige Peep Tomson ja kinnitas ka idufirma SprayPrinter esindaja Aet Rebane.