Rongiliiklus Tartu vaksalis taastub järk-järgult

Maikuus laastas tulekahju vaksali naabruses Lembitu tänaval asuvat juhtimiskeskust sedavõrd rängalt, et rongiliikluse juhtimine tuli suures osas üle viia käsitsi tööle ning see jättis oma jälje ka rongide liikumisgraafikusse. Nüüd on pärast pausi taas kasutusele võetud esimene ja neljas jaamatee ning see võimaldab rongiliikluse üle viia põlengueelsele sõidugraafikule. Kaubaveoks kasutatavate kõrvalteede juhtimissüsteemid, mis seni on taastamata, plaanitakse korda teha lähikuudel.