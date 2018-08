Greete Palgi: relv on relv, ka rahukaitsja käes

Esimest korda märkasin relvadega sõdureid turistide seas korda valvamas 2016. aasta kevadel Brüsseli lennujaamas. Mul oli sinna asja mõni nädal pärast Brüsseli lennujaama ja metroopeatuse terrorirünnakut. Nende sõdurite automaatrelvade padrunisalved olid läbipaistvad ja see tegi mind parajalt kõhedaks. Muidugi sain aru, et sõdurid olid seal just reisijate ohutuse nimel, ometi oli minu turvatunne tugevalt riivatud.