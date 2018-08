Kätlin Konstabel: kui koolistress haarab lapsevanema

Kõigile vanematele on omane soov võsukest maailma ohtude ja raskuste eest kaitsta või neid vähemalt selleks kõigeks ette valmistada, ent tihtipeale kipuvad muretsemine, ärevus ja negatiivsele keskendumine liiale minema just neil kõige tublimatel ja püüdlikumatel vanematel. Vanema intelligentsus pole siin samuti abiks – nutikas meel suudab ette kujutada kohe eriti palju ohtusid. Laps üha muutub ja kasvab, saab aina iseseisvamaks, temaga suhtlemist tuleb aina ümber timmida ning ühtaegu toetada ja samas rohkem vabadust anda.

Ometi on ka juba täitsa tragi ja iseseisvaks kippuva lapse vanematel raske lahti lasta vastutuskoormast ja lapsega seotud meeldivad kohustusedki tunduvad tihti pigem paanikat tekitavat – nii palju võib minna ju valesti. Kuskil vaevab küsimus, kas ollakse üldse vanemana pädev. Selle tohutu ebakindluse tunde juures kummitabki tõsine oht, et hirm eksimise ja vigade eest põhjustab liigse kontrolli. Kui aga laps nakatub vanema hirmuga, et kogu aeg on midagi valesti, võib tekkida omamoodi nõiaring – lapse enda ebakindlusest või lausa lootusetusest tingituna hakkavadki koolis või sõpradega asjad viltu vedama, ka lapse vaimne tervis võib ohtu sattuda.

Rahulikku meelt aitab vanematel hoida see, kui asjad on läbi mõeldud – infot koolielu ja uute tegemiste kohta piisavalt, logistika ja päevaplaan selgelt paika seatud. Suuremaks sirgunud lapsega ja võibolla mingil moel teisenenud pereoludes (uus kodu või õde-vend, vanema uus töökoht) tuleb läbi arutada pereelu üldine toimimisviis. Mis on need eakohased kodused kohustused, mida laps kooli ja ringide kõrvalt täitma peaks? Mis on ema, mis isa roll lapsele reeglite seadmisel, transportimisel või õppimise toetamisel? Küsimusi jagub. Vahel juhtub, et ununema kipuvad just need kõige lihtsamad asjad – kuidas teha nii, et laps läheks kooli alati täis kõhuga ja oleks enne ka korralikult maganud.

Jah, vahel võib laps tunduda nagu tulnukas (ja mitte tingimata sõbralik), aga siis tulebki püüda mõista seda tulnukat ja tema kummalisevõitu maailma.

Kui ülevastutamine ja -muretsemine on kurjast, siis teine äärmus – lapse põhivajaduste tähelepanuta jätmine ja lootus, et küll kuidagi ikka saab, on teine juba päris suur – on seda kohe kindlasti ka.

Kui eelmisel aastal oli koolis mingeid probleeme, võiks nüüd arutada, mida saaks nende võimaliku taastuleku korral ennetamiseks ära teha. Võibolla polegi midagi vaja teha – emakeeleõpetajalt vähese lugemislembuse pärast viltuse pilgu saanud laps on suve jooksul raamatukogu võlud avastanud, häbelik muutunud enesekindlamaks, liialt kuraasikas taandunud tagasihoidlikumaks. Sellisel juhul on lapsele abiks, kui arutame, mida ta ise on juba teinud, et varasemad mured tagasi ei tuleks. Lapse enda rolli rõhutamine saadab signaali, et ta tegelikult saab ja oskab ise enda käitumise heaks nii mõndagi teha.

Vanemaid aitab lapsel kooliteel ja elus õigel moel käituda vast üks kõige üldisem põhimõte: lapse jaoks tuleb lihtsalt olemas olla, südamekõrvad ja tundetundlad peavad olema tema poole suunatud. Tal peab olema tunne, et ta on hoitud. Olgu laps siis kodus või kümme tuhat kilomeetrit eemal.

Pole vaja pinnida kõigi võimalike murede ja hinnete kohta või külvata üle eluõpetustega. Tuleb lihtsalt tähele panna, lapsega kontaktis olla, kuulata ja vaadata – ja püüda mõista, et tema maailmast osa saada. Jah, vahel võib laps tunduda nagu tulnukas (ja mitte tingimata sõbralik), aga siis tulebki püüda mõista seda tulnukat ja tema kummalisevõitu maailma.