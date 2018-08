Esimese aabitsa haarab 2000 väikest kätepaari

Esimest kooliaastat alustab Tartu- ja Jõgevamaal kokku 2154 last.

Erakordselt soe suvi on lõpule jõudnud ja juba on siin-seal näha kollaseks tõmbunud lehtedega kaski. Õpetajad on koolimajades toimetanud juba mitu nädalat ning homme jõuavad sinna tagasi ka õpilased – kes esimesest korda, kes viimasele õppeaastale vastu minnes.