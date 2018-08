Palamuse muuseumi mammutprojekt on pärast kaht aastat lõpusirgel

Palamuse Oskar Lutsu kihelkonnakoolimuuseumi jaoks, mida tuntakse ka kui paika, kus «Kevade» tegelased koolipinki nühkisid, on saabunud põnevad ajad. Pisut üle kahe miljoni euro maksva koolimaja hoone renoveerimine ja täiesti uue külastuskeskuse ehitus on erinevatel põhjustel veninud, kuid asutuse direktor, entusiastlik Arne Tegelmann on kindel, et muuseum avatakse pärast pea kaks aastat kestnud puhkust taas 8. detsembril.