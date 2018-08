Skulptor tõi näitusesaali presidendi kui aedniku

Prantsuse kunstniku teose keskmes hoiab paljastatud rindadega naine lippu. Seppet on sürrealistlikus laadis naiskuju ühte kätte seadnud Narva rohekassinise ja kollase lipu, kaela presidendi auraha ning üle ühe rinna sättinud sinimustvalge laia lindi ehk särbi. Skulptuuri taga maas on kott väikeste Eesti lippudega. Autor on teosele nimeks pannud «Aedniku saabumine piirilinna».