Jõgeva vallast soovib lahkuda juba mitu küla

«Mustvee vallas on Avinurme, Lohusuu, Mustvee, Kasepää ja Saare kogukonnad. Iga kant on volikogus esindatud, saab ettepanekuid teha ja need jõuavad kohale. Süsteem on kogukonnapõhiselt üles ehitatud ja toimib minu arvates väga hästi. Jõgeva vallas aga seda praegu pole,» põrutas sellise suundumuse põhjenduseks Torma kodanikuaktivist, mittetulundusühingu Tormalaste Kodupaigaühendus juhatuse liige Avo Blankin.