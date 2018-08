Tartu politseijaoskonna juhtivatel kohtadel on viimastel kuudel toimunud mitmeid liikumisi

Politseijaoskonna juht Veiko Järva tõdes, et läinud suvel on tema alluvuses olnud üksjagu liikumist. «Mitmed tuntud ja staažikad politseinikud on suundunud väljateenitud politseipensionile ning neist vabaks jäänud kohad oleme konkursi korras täitnud uute tublide inimestega,» rääkis ta.