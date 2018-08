Emajõe osaks olnud karjääri nimetamine iseseisvaks väikejärveks avas tee vee äärde eramute ehitamisele

Luunja vallas asuv Kabina karjäär on ühenduses Emajõega (pildil taamal), mistõttu kehtisid selle juures veel eelmise aastani samasugused ehituspiirangud nagu jõgede puhul. Praeguseks on veekogu aga eraldiseisvaks järveks nimetatud ning selle äärde elamu- ja puhkepiirkonna rajamisele roheline tuli antud.

Tartu kesklinnast mõne kilomeetri kaugusel asuv Emajõega ühendatud Kabina karjäär on palju aastaid olnud kohalike inimeste seas populaarne kalastus-, suplus- ja paatide vettelaskmiskoht. «Kuuma ilmaga on rand ikka suplejaid täis, ka jetisõitjaid ja paatidel kalamehi näeb väga tihti,» rääkis läinud neljapäeval veekogu ääres lastega jalutamas olnud Janika Alloja. Sellest, et karjääri äärde kavandatakse uut elumajade rajooni ning et sealne maatükk kuulub juba ammu eraomanikule, kuulis ta esimest korda.