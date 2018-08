Tartu rattaringlus takerdus kohtuvaidlusse

Läinud nädalal sai Tartu linnavalitsus teada, et varem riigihangete vaidlustuskomisjoni ja seejärel halduskohtus kaotajaks jäänud ettevõte on edasi kaevanud ringkonnakohtusse. Kuigi, nagu Tartu linnasekretär Jüri Mölder tõdes, ei näi see vaidlus tema hinnangul perspektiivikas, võib ettevõte ringkonnakohtu mittemeelepärase otsuse peale pöörduda veel ka riigikohtusse. See tähendab, et kohtutee kestab detsembrini isegi siis, kui riigikohus ei võta kaebust menetlusse. «Meil ei ole mingitki põhjust arvata, et linn oleks midagi valesti teinud,» lisas Mölder.