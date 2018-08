Siiski pidi ta nentima, et jäält rulluisurajale tulemine ei käi niisama lihtsalt. Enne Tartu rulluisumaratoni oli ta samuti viibinud jäälaagris ja tõdes, et tunnetuse mõttes on tegemist ikkagi kahe täiesti erineva alaga.

«Lihaskond peab küll suhteliselt sarnaselt tööd tegema, kuid tehnika on väga erinev. Nii et väga mugav rullidel sõita ei olnud,» märkis Alusalu.

Tartu rulluisumaratoni võttis kiiruisutaja tugeva treeninguna, kuid samas ei hakanud ta salgama, et starti läheb ta alati plaaniga võimalikult hästi esineda. «Tulin endast parimat andma, sest ega ma täpselt teadnud, kes stardis on. Selles mõttes oli kodutöö tegemata,» tunnistas sportlane.

Kui naiste võistlusel oli Saskia Alusalu võit kindel, siis meestel selgus parim tulises lõpuheitluses. See oli lausa nii tuline, et kaks meest, lätlased Lauris Bitenieks ja Sandris Snore kukkusid mõnisada meetrit enne finišijoont ning Snore pidi distantsi lõpu läbima joostes.

Auhinnalisest kohast hoolimata ei jäänud Markus tulemusega sugugi rahule ja tõdes, et eesmärgiks ei olnud midagi muud kui võit. Vorm oli hea ning oma võimalust nägigi Markus grupifinišis, kuid et ta oli jäänud lätlaste kukkumise taha kinni, jäigi maksimum võtmata.

Võitja Reinis Znotins rääkis, et proovisin eest ära minna, aga see ei tulnud välja, kuna grupp oli laskumistel liiga palju kiirem. «Kui mind kinni püüti, siis teadsin, et tuleb grupifiniš ja hakkasin selleks varakult valmistuma. Grupifiniš on tihtipeale loterii, võib juhtuda ükskõik mida, aga seekord läks õnneks,» ütles Znotins.