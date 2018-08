Tartu maakohus hakkas Kaasiku süüasja arutama märtsi alguses, kui Kaasik kinnitas, et ta endal süüd ei näe.

Läinud reedel oleks protsess pidanud jätkuma kohtulike vaidlustega, kuid istung jäi prokuröri haigestumise tõttu ära. Tartu kohtute pressiesindaja Krista Tamm teatas, et kohus määrab istungi uue aja esimesel võimalusel, kui see on menetluspooltega kooskõlastatud.