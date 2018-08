Kes laupäeva hommikul või ennelõunal Kallaste poolt Tartusse juhtus sõitma võis vist küll arvata, et talv on ootamatult kohale jõudnud ja Peipsi järve kinni kaanetanud, sest nõnda palju autosid, kes Peipsi poole suunduvad, saab sel teel tavaliselt näha vaid kibedal talipüügihooajal. Talveni on õnneks siiski veel aega: inimesed suundusid küll järve äärde, kuid selleks, et osa saada Kallaste kala- ja sibulalaada melust või Peipsi toidu tänava festivalist.