Aparaaditehases kohtuvad kunst, tänavaturg ja muusika

Vanas tööstushoone endises tootmisruumis on päevinäinud krohviga rohekad seinad ja massiivsete metallplaatidega põrand. Ainuke, mis reedab, et seda ruumi lõplikult hüljatud pole, on disainerilampidega valgustus. See on üks viimaseid renoveerimata ruume Riia tänava ääres paiknevas Aparaaditehase loomelinnakus.