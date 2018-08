Kvissentali elamurajoonil pole veel lõppu näha

Kvissentali valmis kodude vahel on ka mõned krundid, kuhu alles hakatakse maju ehitama.

Kinnisvarabuum on terves maailmas ja ka Eestis veel täies jõus, millest annavad Tartus märku pidevalt lisanduvad uusarendused. Üks selline on ligi viie kilomeetri kaugusel kesklinnast Kvissentalis, kuhu on nüüd peale eramute kerkinud ka ridaelamud ja kortermajad.