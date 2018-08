Vargad viisid mootorratta ja 25 erinevat parfüümi

16. augustil teatati politseile, et Tartus Nõmme tänaval murti sisse ettevõtte ruumidesse, kust varastati erinevaid tööriistu. Vargusega tekitatud kahju on selgitamisel.

Politseile teatati, et ööl vastu 16. augustit varastati Tartus Kaunase puiestee kortermaja keldrist lukustamata jalgratas Merida. Kahju on 300 eurot.

11. augustil avastati, et Elva vallas Ridakülas on talumajast varastatud 1700 eurot sularaha.

9. augustil avastati, et Tartus Ööbiku tänava eramu õuelt on varastatud mootorratas Honda registreerimismärgiga 427JA ning kaitsekiiver. Kahju on selgitamisel.