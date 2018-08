Annelinn hüüab joodikute pärast appi. Kes aitaks?

Vorstil on kaks otsa ja nii läks ka Annelinnas valmis saanud kergliiklusteega, mille äärde linn sättis mänguväljakuid, pinke ja paviljone, tänavune kaunis suvi aga joodikuid ja ebakorrapäraseid napsutajaid. Igal juhul on nii joodikuid kui ka napsutajaid seal sellisel määral, et Annelinna rahvas hüüab appi, mitte lihtsalt ei kurda.