«Tundmatu nimega lennukitootja Saksamaalt. Asukoht 52 kilomeetrit põhjas, kõrgus 12 497 meetrit. Kiirus 847 kilomeetrit tunnis. Lendu opereerib Air Hamburg,» kõneleb robot ühe mööduva lennuki kohta. Guugeldades selgub, et tegu on lennufirmaga, mis koordineerib eralende. Peagi teadustab ruupor uue lendava objekti möödumisest ja teab nüüd juba täpselt, kust lennuk tuleb, kuhu läheb ja milline firma selle valmistanud on. Nii jahvatab ruupor Ojaveere talu õuel väikeste pauside tagant kogu päeva.