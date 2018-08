Toomas Kivastik: kliinikum peab müranormidest kinni

Soovi korral võib Tartu ülikooli kliinikumi uusi hooneid Maarjamõisas meditsiinitehaseks ja ravivabrikuks nimetada küll (nagu tegi Enriko Talvistu, TPM 22.8). Siin ju toodetakse tõesti inimese tervist, mis on kõige hinnalisem ja suurimat lisaväärtust sisaldav toode üldse. Projekteeritud ja ehitatud on see «tehaseplokk» kooskõlas kehtivate normidega ning seda teinud projekteerijad ja ehitusinsenerid on oma ala professionaalid.