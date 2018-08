Algas keskkatlamaja lammutamine, varsti jõuab järg teiste hooneteni

Torusid on seal lahti kangutatud ja seadmeid välja lõhutud juba maikuust. See kõik on siiski eeltöö, et lammutada tulevikus maha kõik 3,5 hektari suurusel alal olevad hooned ning rajada nende asemele Katlamaja kvartal spaahotelli, büroohoonete ja uute kodudega.