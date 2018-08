Telia uue maja Tartus ehitab Rand ja Tuulberg

«Meil on väga hea meel selle tööga algust teha, sest objekt asub meie Tartu büroo vahetus läheduses,» ütles Rand ja Tuulberg juhatuse esimees Taivo Täht. «See on meil esimene kord tegutseda koos suure kinnisvara arendamise kogemusega Fausto Capitaliga ning me loodame, et siit saab alguse pikk koostöö.»

Telia uus maja kerkib Turu ärimajast kesklinna poole, Turu tänava äärde. Selle suletud netopind on 3423 ruutmeetrit ning projekt näeb ette parkimiskohtade rajamise nii maja ette kui alla.

Ehitus peab lõppema järgmisel suvel.

Praeguse plaani kohaselt kolivad uusehitise esimesele korrusele mitmed teenindus- ja kaubandusettevõtted. Koostöölepped on nendega veel sõlmimata ja seetõttu ei soovi arendaja neid veel nimepidi nimetada.

Telia Eesti haldusosakonna juhataja Mari-Liis Vihul avaldas rahulolu selle üle, et tema Tartu kolleegid saavad peagi tööle asuda nüüdisaegses büroos, mille rajamisel on järgitud Tallinna peakontori stiili. «Meie praegustes Tartu kontorites töötab 130 inimest, kes ootavad huviga uut töökeskkonda. Uus kontor on kavandatud teadmises, et tulevikus töötab seal praegusega võrreldes mõnikümmend inimest rohkem,» lausus Vihul.