Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse liikmete konkursil osaleb 21 kandidaati

Teise etapina kuulutas nõukogu 31. juulil konkursid juhatuse nelja liikme valimiseks. Juhatuse liikmete vastutusvaldkonnad jagunevad järgmiselt: ravijuhi vastutusvaldkond on integreeritud ravi-, õppe- ja teadustöö ning tervishoiu edendamine, finantsjuhi vastutusvaldkond on eelarveprotsess ning raamatupidamisarvestus ja –aruandlus, haldusjuhi vastutada on kliinikumi taristu hooldamine ja parendamine ning hanketegevus ja infotehnoloogiajuhi vastutuseks on kliinikumi ja temaga seotud asutuste tegevust ja eesmärke toetava info- ja kommunikatsioonitehnoloogia strateegia väljatöötamine ja elluviimine. Kandideerimisdokumendid tuli konkursile esitada 21. augusti keskpäevaks.