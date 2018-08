Enriko Talvistu: sõjaväe lennuvälja müra vaevab aedlinna elanikke

Kõik saavad ju operatsiooniploki ja palatite õhuvahetuse vajadusest aru, aga seda ei tohi teha ümberkaudsete elanike meelerahu arvelt.

Lähedal on ülikooli mitu suurt õppehoonet ja muidki haridusasutusi, aga nende ventilaatoreid on osatud kuidagi läbimõeldumalt projekteerida ning mingit moodi varjestada. Kliinikumilt ootaks justkui tervisliku keskkonna arvestamist, aga ju käib tehase mentaliteet üle.

Käisin ka kliinikumi uute juurdeehitiste detailplaneeringute arutelul välja mõtte, et ventilaatorite müra varjestataks, aga vist see sinna jäigi, sest hoone valmides viskavad ikka insenerid-ehitajad plekk-kastid katusele. Kes see ikka julgeb kritiseerida nii suurt asutust, mis meie igaühe kõige kallimat vara puudutab – äkki jääd muidu õigesti ravimata.

Lihtne oleks ju jälle koguda sada-paarsada allkirja ümbruskonna elanikelt, et see pidev lennuväljamüra eriti vaiksetel suveõhtutel häirib ega lase öösel magada, justkui hoitaks paaril neljamootorilisel lennukil pidevalt sooja all.

Selle peale teatab keskkonnaamet, et detsibellide arv ei võrdu rokk-kontserdi või liiklussõlmega. Ent kontsert lõpeb ära ning liiklussõlm, mille kliinikum on Maarjamõisa piirkonda korraldanud, saab samuti peale kella viit otsa, aga see lennujaam seal katusel paneb ju ööpäev läbi.

Tellijad ja kliinikumi inimesed võivad ju öelda tselluloositehase arendajate eeskujul – see pole tulevikus hais, vaid on lõhnahäiritus –, et katuselennuväljalt tulev on vaid helihäiritus.

Pullikaka, kulla kliinik, see on sulaselge müra. See on see tervislikku keskkonda reostav saaste, mille vastu te olete sunnitud võitlema.

Palun, kliinikuisandad ja linnaisad samuti, kas oleks võimalik leida nende miljoniliste kliiniku ja linna rahaliste ülejääkide juures need tuhanded, et tõmmata ventilatsiooniinseneridel nahk üle kõrvade ning nõuda seadmete kalibreerimist või vähemalt müratõkkeid, nagu on maanteede ääres.

Kõrvalasuvale Maarjamõisa lasteaiale juba paigaldatakse katusele summutiga ventilaatoreid, vähemalt väidetakse. Lasteaiale! Milleks on meil siin «vaikses» linnas vaja jälle konfliktikoldeid, mis on tingitud mõningate ehitusmiljonite vales või ükskõiksest rakendamisest.