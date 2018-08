Kohus mõistis Tartu vanglasse raamatu vahel fentanüüli ja karfentanüüli saatnud mehele vangistuse

Lõuna ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Maarja-Liisa Sari sõnul on narkootilise aine toimetamine kinnipidamisasutusse äärmiselt ohtlik, sest kinnipeetavad võivad narkojoobe tingimustes muutuda ohtlikuks nii kaasvangidele kui vangla töötajatele.

«Tartu vanglasse püüti toimetada fentanüüli ja karfentanüüli segu, mis on erakordselt tugevatoimelised narkootikumid. Fentanüül on tuhat korda kangem amfetamiinist, karfentanüül jällegi sadu kordi kangem kui fentanüül,» rääkis Sari.

Kuritegu oli prokuröri sõnul hoolikalt ettevalmistatud – narkootiline aine oli peidetud raamatu kaanes olnud süvendisse ja ümbrikule olid kirjutatud väljamõeldud nimi ning olematu saatja andmed, et vahelejäämisel aine saatja tuvastamist raskendada.

Tartu vangla teabe- ja uurimisosakonna juhataja Kristiina Vähi sõnul on keelatud asju vanglasse üha keerulisem sisse organiseerida. «Seetõttu ollakse seda tehes valmis riskima karmi karistusega. Avastatud kogus oli suur ja selle kinnipeetavateni jõudmine oleks võinud kaasa tuua väga kurbi tagajärgi,» nentis Vähi.

«See, et sedavõrd ohtliku teo toimepanija asub karistust kandma, on vajalik hoiatav näide isikutele, kes soovivad või on soovinud vanglasse keelatud aineid saata,“ ütles ta.