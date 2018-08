Ehitajad tõmbavad suurtel teetöödel otsi kokku

Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak ütles, et Narva maantee ülemises remondilõigus on uus asfalt pandud, lõpetada on märgistus. Alumises osas, kus teeremont järgneb suurtel torutöödele, peaks liiklus taastuma peatselt.

Tartu teedeteenistuse juhataja Urmas Mets täiendas, et all, kus on tööd pooleli Fortuuna tänavast Vene tänava ringini, on asfaltimine kavas 28.–29. augustil. Nendel päevadel on tänav liikluseks täielikult suletud.