Luksuskruiisi eest sõbrad panti ehk Reisiklubi värbab uusi maksjaid

Tule, tahan tutvustada ühte reisiklubi, mis on lihtsalt üleprahi, kutsus tuttav. Selgus, et üleprahi reisiklubi on maailmakuulus Dream Trips, mille püramiidskeemi eest on tarbijakaitseamet hoiatanud juba mitu aastat tagasi. Ka finantsinspektsioon soovitab sellest klubist hoiduda, sest kui miskit paistab olevat liiga hea, siis pole see enamasti tõsi.