Rokipeo tumedad ja tundmatud bändid pakkusid ehedaid elamusi

Üritus on välja kasvanud Punk in Tartu kogukonnast, millega on tihedalt seotud ka selle peakorraldaja Sander Luuk. Festivali kavas ei olnud tuntud nimesid, ühte peaesinejat, staari või publikumagnetit. DIY (do it yourself, inglise keeles «tee seda ise», professionaalsete mänedžeride või agentide abita – toim) põhimõttel maailmas ringi tuuritavatel ansamblitel on tekkinud oma võrgustik, mida kasutades luuakse vastastikku esinemisvõimalusi.