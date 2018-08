Peeter Olesk: mitte reformid, vaid lubadused

Loogiliselt võiks kohtunike valitavus avada nende suu varem, kui kohtuasi on lõpetatud. Mina küll ei tea, millal lõpeb Danske panga rahapesu kohtueelne uurimine, kaua kestab kohtuprotsess ise ja kes konkreetselt Eestist on sellega seotud. Kuid poleks väga raske avatud suuga kohtunikku taandada argumendiga, et tema protokollivälised arvamused võivad menetlust takistada.

Leidub aga argument, mis seab kohtunike valitavuse üldse küsimärgi alla.

Igaühel, kes kandideerib, peab olema ka midagi ette näidata ning diskussioon seeüle peab olema lahtine. Valimine mitte, diskussioon küll. Sellest ei piisa, kui kõik alama astme kohtuniku otsused on tunnistatud põhjendatuks. On vaja veel midagi, nimelt valijate juriidilist pädevust, mille miinimumiks võtaksin ma tähtsamate õigusaktide tundmist süvemalt kui kehtiva põhiseaduse kommenteeritud väljaanne.

On tõsi, et kohtuniku nimetamine annab nimetajale täitevvõimu tasemel väga suure privileegi, mida on keeruline vaidlustada isegi siis, kui see on ainuisikuline. Oletagem nüüd, et kohtunik on valitav. Järelikult on nende isikute ring, kelle poolt on kohtunik ametisse seatud, märksa suurem ja paraku ka anonüümne.

Kuid kõigepealt, kust see ring algab? Kuna viibimine eeluurimise all ei tähenda süüdimõistmist, võib arvata, et kohtunikku saab valida igaüks, kelle suhtes pole tehtud süüdimõistvat otsust, mis on ka jõustunud, kusjuures kandideerival kohtunikul on omakorda edasikaebamise õigus ning ühtlasi on soovitav, et kandidaate oleks mitu. Edasi – kellele ja kui sageli peab juba valitud kohtunik oma tööst aru andma? Loogiline oleks, et valijatele, aga see loogika on auklik nagu Hiirte juust, sest esiteks ei kaota kohtuniku valitavus ära tema (enese)taandamist ja teiseks ei likvideeri ta distsiplinaarmenetlust juhtudel, milles kuriteokoosseis puudub.

Olgu, piirame kohtunike valijate ringi riigikogu liikmetega ja võtkem näiteks äärmuslik olukord, kus riigikogu liikmelt on võetud saadikupuutumatus. Kohtuniku valimise õigus tal säilib, kuid oleks absurdne, kui ta valiks kohtuniku, kes saab endale õiguse mõista õigust sellesama riigikogu liikme üle. Ent olgu nii, et riigikogu liige pole teinud midagi halba. Siiski valitakse ta sinna erakondliku mandaadiga, mis tähendab, et ta erakonnastab ka kohtuniku, kes ühel perioodil jaurab, et riik on halb peremees, teisel aga, et riik on siiski väga vajalik peremees.

Lõpptulemusena me saame täiesti totra olukorra, kus lubadus osutub tähtsamaks kui reform, sest lubadus tuleb alati odavam kui üksikasjadeni läbitöötatud reform.

Ega siis Tallinna uus kohtumaja olnud reform. Ehitati «lihtsalt» uus justiitsühiselamu. Minu poolest võivad nad seal kõik olla ühe katuse all, sest ühe ja sama taeva all on nad niikuinii.

Reform on näiteks rahvusliku ühiskonna üleminek agraarsest faasist industriaalsesse ja põllutööliste hulga vähendamine kuni 50 protsenti. Lubadus seevastu on rehabiliteerida kõik vapsid, ka need, kellest 1940. aastal said nõukogude kollaboratsionistid. Kes peaks need lubadused täitma? Need, kellele lubaduste praegused andjad on need ette kirjutanud. Uued põlvkonnad. Kõik, kes on saanud selle kasvatuse, et vasakpoolsust tuleb sõimata, sest tema ideeline vundament on tarbimisühiskonna mentaliteet. Mind ei üllata ka Konstantin Pätsi kallal tänitamine, sest ajalehe Teataja toimetajana alustas temagi vasakpoolse tsentristina.

Kas üleminek e-Eestisse oli reform? Kuna ta on hüperaktiivne, siis sellisena on ta puudega (või halgudega). Kust võetakse halgudega Eestis aga kangide taga klaviatuuril töötav mutikene, kelle kasutatav kunstpõetaja hooldab lamavat haiget nagu tervenevat surijat?

Me parandame kulisse, ehkki parandada oleks vaja vaatesaali. Ometi on ju nii, et vaatesaal on obligatoorne, kuliss aga fakultatiivne.