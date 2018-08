Kalle Kulbok: riiklik salatsemine

Kodanikega peetav kirjavahetus on tunnistatav asutusesiseseks, kui see sisaldab olulisi eraelulisi andmeid. Pidasin riigi eriplaneeringut tselluloositehase rajamiseks üldsust huvitavaks teemaks ja oma e-posti ja telefoninumbri varjamist ebaoluliseks. Osutasin sellele nii kirjas endas kui ka telefonivestluses dokumenditalitusega.

Rahandusministeeriumi dokumendiregistris ongi avalikud minu pöördumised tselluloositehase asjus, ent vastused on tunnistatud asutusesiseseks eraeluliste andmete kaitseks. Küsisin andmekaitseinspektsioonilt, kas nii soovitakse varjata, et vastused ei ole eesmärgipärased, sest vastavad minu esitatud väidetest mööda. Inspektsioon vastas, et nad ei tee järelevalvet vastuste sisu üle ega saa kohustada ministeeriumi muutma vastust avalikuks.

Küsisin inspektsiooni juhilt Viljar Peebult Paides arvamusfestivalil üle. Ta möönis, et kui asutus on tunnistanud pöördumise avalikuks ja sellest nähtuvad pöörduja andmed, siis peaks avalik olema ka vastus.

Sain vastuse ka rahandusministeeriumi kantslerilt Veiko Talilt, kes kinnitas, et minuga peetav kirjavahetus muudetakse avalikuks. Veel väitis ta, et sisulised vastused on juba antud. Palusin siis teabenõude korras näidata, millistes rahandusministeeriumi kirjades on minu konkreetsetele väidetele vastatud. Toonitasin, et teabenõudes ei soovi ma väidetele vastamist, vaid konkreetsetele lausetele osutamist. Kui neid lauseid ei leita, tuleks teabenõude vastuses osutada vaid mitteleidmise faktile.

Välistamaks «oluliste eraeluliste andmete» kaitset, tegin pöördumise nüüd juriidilise isiku nimel. Lisaks registreerisin end 15. augustiks kantsleri vastuvõtule.

Vahetult enne vastuvõttu sain ministeeriumilt kirja, et teabenõue olevat selgitustaotlus, millele vastatavat 30 päeva jooksul. Kantsleri vastuvõtul kordasin, et ootan vaid oma pöördumise vastuste avalikuks tegemist.

Näitasin, et ministeeriumi dokumendiregistris on ühe vastuse suhtes endiselt andmekaitsepiirang. Kantsler nõustus, et eraeluliste andmete kaitsele ei tohiks see piirang tugineda, ja lubas asja uurida. Teksti kirjutamise ajal 17. augustil on ekraanipilt dokumendiregistris endine: minu pöördumised on avalikud, ent neile antud vastused mitte.