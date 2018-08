Peopäev

Teine pink on pühendatud Karl Jänesele (1904–1950), kes ostis Kriimani mõisa 1935. aastal. Karl Jänes oli Tartu ärimees, kuulsa ärimehe Mart Jänese poeg ning ise oli kuulus pigem selle poolest, et võrdselt sellega, kuidas raha teha, oskas tema seda ka kulutada.

Just neist kahest, Eesti Vabariigi algusaja mehest, Eda Kalmre mõnekümnele piknikulisele eile lugusid jutustas. Kõik need lood rääkisid ka mõisast: millised kõrvalhooned sel on olnud, milline roosiaed, sarapuuistandus, viinamarjakasvandus...

Aleksander Paldrokil oli kaks abikaasat ja kuus last ning kõige vanema poja auks nimetas ta oma mõisa Heiti taluks. Ka Heiti Paldrokist sai arst ning tema lastega on Eda Kalmre ka kohtunud. Paldrokkide auks oli mõisahoonele täna üles seatud stend fotode ja artikliga.

Keegi ei oska ennustada, milline on praegu Kastre vallale kuuluva Kriimani mõisa tulevik. Eda Kalmre arvas, et Kriimani külaselts võiks hakata tegutsema maja ühes nurgas, aga et hoone on liiga suur, on vaja leida häid naabreid.