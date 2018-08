Täna Kalevipoja juures oli tunda, et Eesti on armas

Tartu linnajuhid ja kaitseliidu Tartu Maleva esindajad asetasid ausamba jalamile pärjad, punastes kuubedes Tartu puhkpilliorkestri mängijad esitasid uhkelt päevakohaseid lugusid, peeti kõnesid ja kõlas koorilaul.

Linnapea Urmas Klaas ütles, et temale meeldib tänase päeva puhul rõhutada seda, mida president Lennart Merigi omal ajal rõhutas: mõelgem taasiseseisvumispäevast eelkõige kui iseseisvuse taastamise pühast, kuna selliselt sõnastatuna on sel sügavam ja õigem mõte.

See tähendab, et meile ei kukkunud iseseisvus mingilgi moel iseenesest tagasi sülle, vaid rahvas tegutses ja nägi vaeva selle taastamise nimel piki aastaid.

Linnapea Urmas Klaasi kolm soovi tänasel päeval on, et Eesti iseseisvus ja riik oleksid igavesed, et Eestimaal valitseks terve mõistus ning et inimesed hoiaksid üksteist ning hoiaksid ka rahvana kokku.

Veel kõnelesid Tartu ülikooli dotsent, ajaloodoktor Anu Raudsepp, Miina Härma gümnaasiumi vilistlane Amaranta Lill Põld ja Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja Triin Käpp.

Natuke Kalevipoja kujust eemal, kõrgete puude all seisis vihma eest varjus üks väga ilusasti ehitud naine. Ta kandis seljas suurt varandust: setu rahvarõivaid, kaelas hõbeehteid ning puusa peal märssi, millesse olid pakitud soolaoad – üks setu levinud toite.

Ülle Vaaks piknikule minekuks täies ehtes. FOTO: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Selle naise nimi on Ülle Vaaks.

Ülle Vaaks on seto leelokoori Ilolang liige ning ta ütles, et kuna tänane päev on kuulutatud rahvarõivaste tuulutamise päevaks, siis tuleb ju riidel ka tuulduda lasta. Nii on tulnud nad mõne oma koori liikmega Kalevipoja juurde miitingule ning nii kavatsevad nad kohal olla ka pärastisel linna keskpargi piknikul. Selleks need soolaoad targu kaasa ju võetigi!

Ilolang on koor, mis ühendab Tartu ja Nõo neid lauljaid, kelle juured on Setumaal. Ka Ülle Vaaks on nii oma ema kui isa vanavanemate poolt setu, kuigi ise on juba nelikümmend aastat elanud Tartus.

Oma rõivaste kohta lausus ta, et see on tõesti suur varandus, mida tuleb püüda ka vihma eest kaitsta. Sest näiteks tema rõivaste käised on ei tea kui vanad, kuna neid kandis juba ta vanaema.

Küsimuse peale, miks on Eesti armas, vastas Ülle Vaaks, et kuidas siis teisiti. Ta on terve elu siin elanud, talle meeldib siin ning ta ei arva, et kusagil mujal, kus teda ei ole, on parem. Pigem vastupidi: just Eesti on õige paik. Sellepärast ongi Eesti armas.