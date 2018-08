Mart Talv. FOTO: Laila Kaasik

Mart Talv

«Mina olen pensionär. Elus olen ikka laulnud küll, sünnipäevalauas ja… Mõned lood on tuttavad. Tahaks praegugi kaasa laulda ja tahaks ka plaksutada, aga näte, ma ei saa enam. Ma olen insuldi läbi põdenud... Mis teha.

Ah tahate, et ma pildi peale ka tulen. Siis ma võtan küll mütsi peast. Aga muidu - tervist tuleb hoida, ei tohi külmetada.

Eve-Ly Villberg. FOTO: Laila Kaasik

Eve-Ly Villberg

Mina olin suguvõsa kokkutulekul Lõuna-Eestis. Ja siis tulime Tartusse ja läksime spaasse, ja siis seal sain aru alles, et Tartu raeplatsil saab täna õhtul kaasa laulda. Ma ei olnud sellega üldse kursis. Ma arvasin, et ainult Tallinnas on see laulmine. Ma olengi rohkem tallinlane, aga meie suguvõsa on kõik Lõuna-Eestis.

Muidugi olen ma ise ka kooris laulnud ja kahel suurel laulupeol käinud. Eks seepärast tõmbabki niisugusele sündmusele.

Curly Stringsi «Kauges külas» muidugi meeldis väga.

Aga see «Õllepruulija»… Ma ei tea, mu meelest oli neid õllelaule liiga palju. Näiteks «Läänemere lained» ja «Laev tõstis purjed» oleksid võinud parem olla. Et mis ei ole sellised õlle- ja joomalaulud.

Aga muidu on väga vahva õhtu.

Helar Heerik koos tütarde Cassandra Ceciliaga (paremal) ja Carolin Heilyga (vasakul). FOTO: Laila Kaasik

Helar Heerik ning tütred Cassandra Cecilia ja Carolin Heily

«Nüüd algab just see lugu... «Ärkamise aeg» - seda laulsime kooris,» ütles Helar Eerik. Tütar Cassandra Cecilia lisas, et ka tema on käinud suurel laululaval seda laulmas ning praegugi laulab kooris.

«Me ei sattunud siia, me tulime nimme,» jätkas Helar Heerik. «Tulime kaugelt kahe raudtee vahelt, mingi viie kilomeetri tagant kindlasti. Me suvel liigumegi ainult jalgratastega.»

«Kevadel ja sügisel liigume ka,» lisas Cassandra Cecilia.

«Mina tulin peamiselt kahe laulu pärast,» jätkas jälle Helar Heerik. «Minuga juhtus koorilauljana niisugune ebaõnn, et mõlemal korral, kui suurele lauluväljakule pääsesime, jäin mina haigeks.

Ja see üks laul on «Ma lendan mesipuu poole». Kuna me elame Mesika tänaval, siis me kogu aeg liigume mesipuu poole.»

«Minule meeldis Eesti lipu laul,» ütles Cassandra Cecilia.

«Ja teine lugu, mille pärast ma siia tulin – ma tahtsin teada, et kuidas rahvas laulab kaasa Chalice lugu «Minu inimesed». Mulle tundus, et väga palju ei laulnud. Kuigi sattusime ka just sello loo ajal jäätist ostma. Aga ikkagi oli seda lugu koos rahvaga lahe vaadata. Chalice on Tartu poiss, ma usun, et tal oleks ka siin vahva olnud.

Jah, nende kahe laulu pärast tulimegi täna siia. Ma-lendan-mesipuu- poole-lugu ma veel ootan nüüd.»

Perekond Roosileht: (vasakult) Britta, Aime, tema ees Delisa, Raivo ja Rauno, kelle süles Simona. FOTO: Laila Kaasik

Aime ja Raivo Roosileht, nende poeg Rauno Roosileht ja minia Britta ning lapsed Delisa ja Simona

«Meie tulime ikka kindla teadmise peale,» ütles Aime Roosileht. «Pojapere tuli Elvast ja meie tulime Tartust. Viisid ja sõnad on enamuses peas. Tore on siin.»

«Ei, koju jääda ja telekast seda vaadata küll ei tahtnud. See siin on midagi muud,» lisas Raivo Roosileht. «Siin on rahvas, ja sellist sündmust ei ole mitte iga päev ja mitte igal aastal.»