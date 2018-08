Tartumaa perekond Koitmaa on nüüd tiitliga hobimetsaomanik

Tartumaalt pärit perekond Koitmaade 20 hektari suurune mets asub Viljandi- ja Valgamaa piiril, isa sünnitalu lähedal. Pärast Eesti taasiseseisvumist sai metsast peremeheta vara, mis 1995. aastal õnnestus aga perele tagasi osta.

Pere metsade eest hoolitsemise on isa Märt Koitmaa usaldanud metsandusharidusega poja Oliveri kätte, kes nüüd ise ja sõprade abiga metsas toimetab. Tehtud on erinevaid töid, kuid suurim katsumus on lodumetsa uuendamine.

Lageraielankidest soovib Oliver Koitmaa kujundada segametsa, mille tarbeks on istutatud kuuske ja külvatud mändi. Loodus peaks omalt poolt lisama ka lehtpuud. Sel suvel paistsid langid silma märkimisväärse vaarika- ja metsmaasikasaagiga.

Eesti Erametsaliidu juhatuse esimehe Mikk Linki sõnul oli tänavusel konkursil mitu väga tugeva taustaga metsaomanikku ning parima metsamajandaja tiitli saaja üle arutati pikalt.

Parim metsamajandaja Lauri Salumäe. FOTO: Kaarel Aluoja

Nagu eespool juba kirjas, sai parima metsamajandaja tiitli Lääne-Virumaalt pärit Lauri Salumäe, kes on koos perega panustanud nii metsanduse kui ka maaelu edendamisse laiemalt. Oma metsa kasvamise ja kasvatamise kogemust jagab ta kõigi huvilistega hiljuti loodud õpperajal, kus saab hea ülevaate sellest, kuidas erinevas vanuses mets kasvab, milliseid töid seal tehakse ning kuidas metsa uuendamisel ja kasvatamisel ka teiste metsaelanikega, näiteks naabrist põdraga ühist keelt otsitakse.

Salumäe sõnul elab ta teadmisega, et tulevik tuleb kindlasti, ja on kindel ka selles, et tulevikus soovime paremini elada, sealhulgas ka rohkem tulu teenida.

Töötuba. FOTO: Kaarel Langemets

Uuemõisa mõisapargi meeleolukal kogu pere metsapäevast võttis osa tuhatkond inimest, kes said kaasa lüüa mitmes põnevas töötoas, võistlusel ja ekskursioonil. Näiteks sai õppida hooldama metsatööks tarvilikke lõikeriistu, proovida mõõdusaagimist ja harjutada saeketivahetust, samuti kuulata loodusfotograaf Remo Savisaare loengut ja nautida popstaaride laulu.

Plats rahvast täis. FOTO: Kaarel Aluoja

Eestis on üle 100 tuhande erametsaomaniku, kellel kõigil on metsa majandamisel oma eesmärgid ja põhimõtted. Kuna metsandus on üks Eesti majanduse alustaladest, on oluline, et metsaomanikud saaks oma metsa hoidmise ja jätkusuutliku majandamise eest tunnustatud.