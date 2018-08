Vaata, millised tsiklid ja mehed kogunesid täna Karulasse

Arseni Palu nimi motohuvilistele tutvustamist ei vaja: tema sulest on ilmunud viis tõeliseks klassikaks saanud mootorrattajuhi õpikut, lisaks oli ta ka nelja autokäsiraamatu kaasautor. Rahvasuus tuntakse tema raamatuid lausa Palu piiblitena.

Kaheosaline mälestusmärk koosneb mootorratta juures seisva Arseni Palu (1912 - 1997) bareljeefist ning alusel paiknevast avatud raamatust, mille ühel leheküljel on esitatud Palu elulooandmed ning teisel värvikamad tsitaadid tema õpikutest.

Motomees Sulev Ojamaa ütles, et Karulas oli täna kohal 50-60 ratast ning üldse kokku ehk 150 inimest. Sündmus oli südamlik ning väga liigutav oli see, et mälestusmärgi avamisel jagasid oma mõtteid ka Arseni Palu sugulased Tiit Palu ja Mati Palu, lähedased, sõbrad ning ta elu võitluskaaslased.