Eesti tudengite vormel kaotas Lange motokeskuses kestvussõidul esikoha

Eestlaste tudengivormeli kapten Indrek Petjärv ütles, et kuigi esikoht lipsas käest, jäid nad lõppkokkuvõttes ikkagi rahule. «Langel ei olnud just niisugune võistlus, millele väga suur rõhku oleks tulnud panna. Pärisvõistlused on meil ikkagi Euroopas ning näiteks Formula SAE Itaalia etapilt tõime üldvõidu,» selgitas ta. «Esimese koha pärast võistlesime siin tšehhidega. Nende auto on meie omast natuke värskem. Meil on aga juba selja taga päris pikk test- ja võistlusperiood. Ja kuna auto on täpselt selle piiri peale projekteeritud, et olla kiire just Euroopa võistluste ajal, siis nüüdseks hakkab aku natuke ära väsima ning on tekkinud ka mõned väiksed tehnilised probleemid. Ka ei olnud me täies koosseisus siin, meie meeskonda kuulub kokku 60 inimest.»