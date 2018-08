Krista Aru: kas oleme oma väikese riigi liiga keeruliseks teinud?

Riigikogu on demokraatliku riigi rahva esindus, mille tuiksoon on rahva enda vabal tahtel moodustatud erakonnad, valimisliidud, esindused. Need tuiksooned lähevad kinni ega kanna endas enam omaalgatust, isetegevust ja vaba tahet, kui need ei saa algust elust enesest. Ja kui tuiksooned on kinni, tekib riigikogust omamoodi üksus, asi iseendas. Moodustub elust eemaldunud kogu, keda nagu keegi ei vajagi, sest tegelik elu käib hoopis mujal ja hoopis oma rada.

Eesti elu tuiksooned pole kinni, aga neid on viimastel aastatel püütud liialt siluda ja aina ontlikumaks teha. Nagu Eesti elu igal alal. Eesti riiklus on nii heale tasemele jõudnud, et kõiges püütakse olla nagu mõni meist palju suurem ja võimsam riik. Olgu see siis euroraha taotlustes, ametite ja administreerimise ülesehituses või hoopis regionaalse toetuse võrdväärses jagamises.

Kõik on vägagi korras, aga küsimata on jäetud, kas Eesti seda kõike vajab. Võib-olla tuleks hoopis lihtsamalt, loomulikumalt, väiksema bürokraatiaga toime? Võib-olla meil pole vaja nii suurt riigiaparaati, milles sageli üks käsi ei tea, mida teine teeb ning seetõttu kustutab kogemata teise töö ja vaeva? Võib-olla polegi vaja nii raamitud poliitilist avalikkust?

Arvan, et arusaamine, et oleme oma riigi liiga keeruliseks teinud, on paljudel. Iseküsimus on, kas ja kuidas oleks võimalik seda muuta ning kas seda tahetakse ka päriselt muuta. Kas ollakse valmis tunnistama, et Eesti ilusamaks ja paremaks tegemise käigus on alahinnatud ja kohati isegi unustatud Eesti tegelik väärtus ja tugevus – rahva haridus- ja kultuurilembus – ning püütud järeleaimamise tuhinas juurutada kombeid, mis siin kunagi ei juurdu. Nii on tekitatud vaid võõristust ja usaldamatust.

«Kui meil üldse usaldust ei ole, kuidas me siis rahvana püsime?» küsis Jaan Tõnisson 1926. aastal Postimehes. Tema küsimus kõlab päevakajaliselt ka praegu. Sobivalt kõlab isegi Tõnissoni vastus oma küsimusele: usalduseta ühiskond on nõrk ega pääse edasi, meil tuleb usaldus uuesti üles kasvatada.

Usaldust peab kasvatama. Isegi selle alguspunkt on teada: kasvatamine peab algama kohast, kus istub rahva hulgast valitud 101 inimest. Neil saja ühel on seda kõige lihtsam ja loomulikum teha, sest töö on neile kätte antud, usalduse krediit rahva poolt ulatatud. On antud ühes kohustuse ja vastutusega mitte iseenda ega oma partei, vaid kogu Eesti eest. Kui meie riigikogu praegu usaldust ei tekita, siis pole vaja hakata kalli raha eest järgmist reformi tegema, sinna nõunikke juurde palkama või selle liikmete arvu vähendama.

On palju lihtsam ja odavam võimalus: riigikoguni ulatuvaid poliitilise elu tuiksooni tuleb juurde luua. Ja see loomine ei tähenda ainult avatud nimekirjade rakendamist valimistel. Avatud nimekirjad tagaksid küll rahvalt enim toetust saanud inimeste jõudmise esinduskokku, kuid sõltuksid palju ja suuresti rahast ehk sellest, kui palju saab kandidaat iseenda tutvustamiseks raha kulutada. Sellest on aga vähe.

Poliitilise avalikkuse tugevdamiseks on vaja avaramaid võimalusi, on vaja rohkem tegelikku elu. Eesti demokraatia on juba nii tugev, et silutud ja lihvitud erakondade kõrval on aeg lubada riigikokku kandideerima ka valimisliidud ja just valimisteks moodustatud esindused. Valida peab saama ka neid, kes tahavad paremat Eestit, kuid näevad, et muutunud maailmas ei ole kõik enam mustvalge ega vaid vasak- ja parempoolne, et suur osa küsimusi tulebki lahendada teadmiste, töö- ja elukogemuse ning talupojatarkuse alusel.