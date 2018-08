Alatskivil lahatakse Afanasjevi «Serafima ja Bogdani» mõju kohalikule kogukonnale

Üritusel loevad luulet Jüri Kolk, Kristel Mägedi, Berit Petolai ja Luulur ning seal peetakse ka kirjandusteemalist mälumängu ansambli Kiilanev Krokodilli juhatamisel. Reeli Reinausega vestleb kirjaniku 12-aastane fänn, lapsed saavad osaleda töötoas, mille tulemusena valmib kirjanduslik välknäitus. Mari Niitra räägib, mida arvavad menuromaanist «Serafima ja Bogdan» Peipsiääre vanausulised. «Vahendame Afanasjevile, millisena kohalik kogukond seda raamatut näeb,» selgitas Niitra. «Tänapäeva kirjandus on võrreldes Tammsaare aegadega väga muutunud. Siis kirjutati anonüümselt, aga näiteks Afanasjevi raamatus on kõik kohanimed ja isegi mõned isikud äratuntavad. See teebki raamatu vastuvõtmise keeruliseks.»

Muuseumi territooriumil on avatud puhvet ning seal on võimalik ka telkida. «Publikut on meil tavaliselt kammerlikult nii sada külastajat. Kui inimene juba vaevaks võtab ja kohale tuleb, siis osaleb ta ka suhtluses kirjanikega vahetult. Kirjanike ja lugejate kohtumine on meil tegelikult alati toimunud,» ütles Niitra.