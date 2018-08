Galerii: Tartu ülikooli Delta keskus sai nurgakivi

«Delta keskusest saab Eesti olulisim infotehnoloogia, matemaatika ja majanduse tippkeskus, mis toetab teaduse jõudmist ettevõtlusesse ja kaasab ettevõtjaid ülikooli põhitegevuste arendamisse,» lausus Tartu ülikooli rektor Toomas Asser. Ta lisas, et oluline lisatõestus selle maja vajalikkusest on tõik, et Tartu ülikooli vastuvõtt on erakordselt edukas just IT-erialadel.