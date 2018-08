Kahe laulustuudio ühinemisel tekkis Loomeviis

Loomeviisil on kokku ligi 300 õpilast, kõige nooremad on beebid, kes ei ole veel aastasedki, ja kõige vanemad on umbes 50-aastased. Nad hakkavad muusikat õppima kuues klassiruumis. Kokku on kasutada 200 ruutmeetrit, lõppemas on remondile järgnenud sisustamine ja kujundamine.